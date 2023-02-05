أسعار الدولار اليوم الاحد 5 فبراير 2023

الأحد 05/فبراير/2023 - 09:34 ص

استقرت أسعار الدولار الأمريكي، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد ، 5 فبراير 2023 ، وذلك علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي التابعين للحكومة نحو 30.13 جنيها للشراء و 30.23 جنيها للبيع.

وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك الخاصة نحو 30.23 جنيها للشراء و 30.33 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، فيصل الاسلامي، HSBC، الأهلي المتحد، الاسكندرية، المصرف العربي الدولي، الاستثمار العربي، التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري، المشرق، الكويت الوطني، المصرف المتحد، ميد بنك، قناة السويس، بلوم، المصري لتنمية الصادرات، كريدي أجريكول".

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.28 جنيها للشراء و 30.33 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

بينما سجل أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية نحو 29.69 جنيه للشراء و 29.79 جنيها للبيع.