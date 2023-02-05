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الأحد 05 فبراير 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

حديقة تُقدم للحيوانات مثلجات بطعم الدم لمواجهة الحر.. صور

مثلجات
مثلجات
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في البرازيل وبالتحديد في ريو دي جانيرو ارتفعت درجات الحرارة لتصل إلى 50 درجة مئوية في بعض الأيام بالآونة الأخيرة، لذلك لجأ السكان إلى الاسترخاء في مياه المحيط الأطلسي، بينما قدمت حديقة الحيوانات في المدينة خيارا "غريبا" لمواجهة الحر.

وقدم القائمون على حديقة الحيوانات بالمدينة "آيس كريم" بنكهات الدجاج واللحوم المفرومة ودم الأبقار.

مثلجات للحيوانات

وتعليقًا على هذه المبادرة، قالت مارينا مورايس، عالمة الأحياء في حديقة الحيوانات بريو دي جانيرو، "هذا جزء من برنامجنا للرفاهية. لدينا الكثير من الأنشطة لتضمين شيء مختلف في روتينهم".

وأضافت مورايس: "نقدم المثلجات بالفواكه بمذاقها الحلو وألوانها المبهجة. ويمكن للحيوانات التي تتغذى على الأعشاب أن تتذوق اللفت واليقطين والجزر".

وتجلب المثلجات الراحة للحيوانات، والتي تأخذ وقتها في أكلها، كما أن طقوس التغذية هذه تمثل مشهدا جديدا للزائرين، حيث قالت المحامية لورينا لوبيز، التي كانت مع زوجها وأطفالها في زيارة للحديقة: "هذه فكرة رائعة لأن الحرارة شديدة، والأجواء رطبة للغاية. نحن نتعرق بالرغم من عدم وجود الشمس. أعتقد أنه من الرائع أن تحصل الحيوانات هنا على المثلجات".

وبدا أطفال كثيرون مفتونين بهذه الطريقة في الأكل، وعبروا عن دهشتهم عندما اكتشفوا مكونات النكهات، والتي تختلف باختلاف الأنواع.

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