علماء: أنواع من البكتيريا تتغذى على مواد بلاستيكية

الأحد 05/فبراير/2023 - 06:30 ص

اكتشف علماء الأحياء الجزيئية الأوروبيون أن الميكروبات من فصيلة Rhodococcus ruber قادرة على هضم البلاستيك الذي يتحلل إلى ثاني أكسيد الكربون وجزيئات أخرى.

وقال، مايك غودريان، الباحث في المعهد الملكي الهولندي الخاص بدراسة البحر: "لأول مرة، تمكنا من إثبات أن الميكروبات قادرة على هضم البلاستيك وتكسير البولي إيثيلين واستخدام جزيئات الهيدروكربون الناتجة عن ذلك في حياتها. وسبق لزملائنا أن استعرضوا في الماضي أن هذه البكتيريا قادرة على تسريع تحلل المواد البلاستيكية، لكن للمرة الأولى أثبتنا أن هذه الكائنات الحية تستخدم منتجات تحلل البوليمرات في نشاط حياتها."

يذكر أن تراكم كمية كبيرة من النفايات البلاستيكية في البيئة الطبيعية وفي مقالب القمامة يُجبر العلماء على البحث عن طرق كيميائية وبيولوجية للتخلص منها. وعلى سبيل المثال اكتشف علماء الأحياء الأوروبيون مؤخرا أن يرقات عثة الشمع يمكنها أكل وهضم أشكال مختلفة من البولي إيثيلين، واكتشف زملاؤهم اليابانيون الميكروبات التي يمكن أن تحلل الداكرون، وهو المادة الأكثر شيوعا في إنتاج الزجاجات والأواني البلاستيكية الأخرى.