تحذير من «عضة الصقيع».. برد قطبى تاريخى يضرب أمريكا وكندا

السبت 04/فبراير/2023 - 09:04 م

كثّفت خدمات الأرصاد الجوية في أمريكا وكندا تحذيراتها في مواجهة درجات حرارة قطبية قد تصل إلى ٥٠ درجة تحت الصفر.

ويتوقع أن تشهد ولاية ماين شمال الولايات المتحدة انخفاضًا شديدًا في درجة الحرارة إلى ٥١ درجة مئوية تحت الصفر، وفقًا لنشرة صادرة عن مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية لمنطقة كاريبو القريبة من الحدود مع كندا.

وقالت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية لمنطقة كاريبو، إنه برد قطبي تاريخي غير مسبوق على نطاق جيل كامل وهو شيء لم يشهده خصوصًا شمال ولاية ماين وشرقها منذ عامَي ١٩٨٢ و١٩٨٨.

وأشارت إلى أنه في أجزاء من شمال شرق الولايات المتحدة وتلك المنطقة من نيو إنجلاند، قد تصل درجات الحرارة تحت تأثير رياح جليدية إلى أدنى مستوياتها منذ عقود أو حتى مستوى غير مسبوق.

على الجانب الآخر من الحدود، صدرت تحذيرات من برد قطبي في شرق كندا، وفقًا لوزارة البيئة التي أشارت إلى خطر الإصابة بـ«عضة الصقيع» في غضون دقائق.

وبلغت درجة الحرارة الظاهرية ٤١ تحت الصفر في مونتريال بعد ظهر أول أمس الجمعة، وقد تنخفض إلى - ٥٠ درجة في المناطق الشمالية من كيبيك.

وتصاعد دخان أبيض، يعرف بـ«دخان بحار المنطقة القطبية الجنوبية» فوق نهر سان لوران بسبب البرد القارس الذي يمر فوق المياه غير المتجمدة.

أما في مونتريال، فضربت رياح قوية المارة القلائل في وسط المدينة، وفي العاصمة أوتاوا، كانت الرؤية شبه معدومة ليل الخميس - الجمعة بسبب تساقط الثلوج التي صاحبتها رياح قوية.

