قانون جديد في كوريا الشمالية لتشديد سيطرة الدولة

السبت 04/فبراير/2023 - 08:57 م

بقانون جديد تحصن كوريا الشمالية أسرار الدولة في خطوة ترمي على ما يبدو لتشديد الانضباط الداخلي لمواجهة التحديات التي تواجهها.

جاء ذلك وفق وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، قالت إن اجتماعا برلمانيا أقر اعتماد قانون جديد يهدف لحماية أسرار الدولة، وسط جهود ترمي على ما يبدو إلى تشديد الانضباط الداخلي.

كما أقر الاجتماع العام للجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى، المنعقد في العاصمة بيونج يانج، قوانين أخرى بشأن إدارة البلاد للسكك الحديدية وتعليم النوابغ، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية.

وقالت الوكالة إن الهدف من قانون حماية سر الدولة هو المساهمة في ضمان السلامة الوطنية وتطوير البناء الاشتراكي من خلال إنشاء النظام.

ويرى مراقبون أن القانون يهدف على ما يبدو إلى تشديد سيطرة الدولة والانضباط بالداخل وسط التحديات الاقتصادية التي تواجهها في ظل عقوبات أممية. وتبنى الاجتماع نفسه قوانين بشأن القروض والرموز الوطنية، كما استعرض تنفيذ قانون تحسين الظروف المعيشية للضباط المسرحين.

وقالت الوكالة في بيان لها إن الاجتماع "شدد على ضرورة قيام لجان توجيهية اشتراكية لمراقبة القانون على جميع المستويات بإجراء تعليم فعال في مراقبة القانون من خلال القوانين التي تم تبنيها حديثًا.

من جانبها، اعتبرت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية الخطوة بأنها تعكس جهود نظام كيم جونج- أون لتقوية نظامه الاجتماعي الشامل. وتُعد الجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى أعلى هيئة للسلطة بموجب الدستور، على الرغم من أنها تقوم بالتصديق على قرارات الحزب الحاكم. وبالتزامن مع إقرار القانون، حثت وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة في كوريا الشمالية مرة أخرى على توخي الحذر التام ضد جائحة كورونا.