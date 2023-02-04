ads
السبت 04 فبراير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الرئيس السيسي ناعيًا شريف إسماعيل: لم أر من الراحل إلا كل تجرد وإخلاص وأمانة

الرئيس السيسى ينعي
الرئيس السيسى ينعي شريف إسماعيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نعى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص الحزن والأسى مساعد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابق الدكتور شريف إسماعيل. 
وكتب الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى: "أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا فاضلًا من خير رجال مصر، رجلًا تجسد فيه ضمير هذه الأمة، رئيس الوزراء السابق الدكتور الجليل شريف إسماعيل".
وقال الرئيس السيسى: “إن الراحل كان رجلًا عظيمًا بحق، تحمل المسئولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات، وكان على قدر المسئولية الصعبة”.
وأضاف الرئيس: "لم أر من الراحل العظيم إلا كل تجرد وإخلاص وأمانة ورغبة في العطاء، مترفعًا عن كل المكاسب، لا يبتغي أي شيء إلا مصلحة وطنه وشعبه. إنني أعزي نفسي وأعزي الشعب المصري في فقدان هذا الرجل المخلص. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

المهندس شريف إسماعيل وفاه شريف اسماعيل وفاه شريف اسماعيل رئيس الوزراء الاسبق السيسي ينعى شريف اسماعيل جنازه شريف اسماعيل موعد جنازه شريف اسماعيل السيسي