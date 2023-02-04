السلع التموينية: استيراد أرز أبيض طبيعي تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10%

السبت 04/فبراير/2023 - 02:57 م

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم السبت 4 فبراير 2023 عن الممارسة رقم (1) لسنة 2022/ 2023 لإستيراد أرز أبيض طبيعي تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2022/2023 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم أن تسليم المخازن التي تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية

- الكمية : بحد أدنى 25 ألف طن +/- 10% رغبة المشتري.

- تقدم المظاريف الفنية والمالية يوم الثلاثاء الموافق 14 فبراير 2023 (موعد جلسة فض المظاريف الفنية )

- تقدم الأسعار CIF بالدولار الأمريكي على أساس السداد At Sight وبتسهيلات موردين 180 يوم وتتم المفاضلة بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة

- تقدم مصروفات التخليص والتفريغ والنقل بالجنيه المصري

واضافت أن تسدد مصروفات التخليص الجمركي والتفريغ والنقل بالجنيه للطن شاملة ضريبة القيمة المضافة حتى المخازن التي تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية داخل جمهورية مصر العربية مع تقديم مستندات الصرف

- تكون العروض مصحوبة بتأمين إبتدائي مقداره 75 ألف دولار بخطاب ضمان لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية

- يكون العرض مصحوبا بـ 3 عينات كل عينة 2 كيلو جرام تكون محكمة الاغلاق بمعرفة مقدم العرض ومدون عليها بياناته ورقم الممارسة وتاريخها ، وسيتم إرسال أحد هذه العينات إلى معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة لإجراء إختبار الطهى لتحديد مدى ملاءمته مع ذوق المستهلك المصرى.

وقالت إنه سيتم قبول العروض الفنية المقبولة وفقا لنتيجة إختبار الطهى للعينات المقدمة ، ويتم فتح المظاريف المالية الخاصة بها في الموعد المحدد لاحقا

ولفتت إلي أن كافة الشروط المالية والتجارية والمواصفات الفنية وفقا لكراسة الشروط والمواصفات التي يمكن الحصول عليها من الهيئة العامة للسلع التموينية.