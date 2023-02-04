القبض على المتسببين في وفاة شخص بالإسماعيلية

السبت 04/فبراير/2023 - 02:27 م

نجح ضباط مباحث قسم شرطة القنطرة شرق في الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، القبض على شخصين لاتهامهما في التسبب في وفاة شاب في العقد الثالث من العمر بعد انقلاب سيارة كان يقودها.

وتعود أحداث الواقعة بتلقي اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد مصرع جمال زكريا فهمي 30 سنة جراء انقلاب سيارة يقودها واصطدامها بسكينة لودر وإصابته بإصابات خطيرة.

وقال شهود عيان إن سيارة كانت تطارد سيارة المجني عليه جمال زكريا وخلال سيرهما بسرعة انقلبت سيارته على مسافة قريبة من منطقة نمرة 6 واصطدم بسكينة لودر.

كما دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب بسيارة اسعاف إلى مكان البلاغ نقلت الشاب إلى مستشفى القنطرة شرق المركزي إلا أنه توفي فور وصوله إلى المستشفى.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية عن وجود خلافات عائلية بين المتهمين والمجني عليه، وبمطاردة المتهمين للمجني عليه قرب منطقة معدية القنطرة شرق تعرض المجني عليه للانقلاب بالسيارة واصطدم بسكينة لودر مما تسبب في وفاته.