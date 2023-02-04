1720 جنيها لعيار 21 .. أسعار الذهب اليوم السبت 4 فبراير 2023

السبت 04/فبراير/2023 - 08:46 ص

استقرت أسعار الذهب فى بداية تعاملات اليوم السبت بعد تراجعها أمس الجمعة 30 جنيها للجرام فى محلات الصاغة علي مستوي الأعيرة المختلفة.

ووصل سعر عيار 21 الأكثر تداولا بسوق الذهب نحو 1700 جنيها للبيع و 1720 جنيها للشراء، فيما بلغ عيار 24 الأغلي فئة نحو 1947 جنيها للبيع و 1970 جنيها للشراء.

وسجل سعر عيار 18 لنحو 1453 جنيها للبيع و 1470 جنيها للشراء، وسعر عيار 14 الأقل فئة نحو 1123 جنيها للبيع و 1137 جنيها للشراء.

وفي سياق متصل وصل سعر كيلو الذهب إلى نحو 1.98 مليون جنيه للبيع و مليوني جنيه للشراء.

وسجلت أوقية الذهب نحو 60,423 ألف جنيه للبيع و 61,134 ألف جنيه للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب لنحو 13600 ألف جنيه للبيع و 13760 ألف جنيه للشراء.