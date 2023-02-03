بالفيديو.. داليا عبد الرحيم: "لو ديالوج"يصحح الصورة المغلوطة عن مصر والشرق الأوسط

الجمعة 03/فبراير/2023 - 11:49 م

قالت الكتابة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير "البوابة نيوز"، إن فكرة موقع لو ديالوج، بدأت منذ خمس سنوات، مع جهود الدكتور عبدالرحيم علي رئيس مجلس إدارة وتحرير البوابة نيوز، ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس "سيمو".

وأضافت، في تقرير تلفزيوني لبرنامج العاشرة مساءً، المذاع على فضائية إكسترا نيوز إنه منذ مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس "سيمو"، منذ خمس سنوات، مارس خلالها الدكتور عبدالرحيم علي جهودًا كبير متمثلة في جولات كثيرة في البرلمان الفرنسي ومجلس الشيوخ ونوادي الصحافة في العديد من الدول الأوربية والتقى العديد من السياسيين والمفكرين الأوروبيين الذين وجد لديهم سوء فهم للعديد من قضايا الشرق الأوسط، وقضايا مصر.

وتابعت رئيس تحرير "البوابة نيوز"، كانت هناك ضرورة لوجود صوت يعبر عن الحقيقة في مصر والشرق الأوسط لا سيما في ملف الإسلام السياسي، بعد فقد جماعات الإسلامي السياسي وجودها في مصر والشرق الأوسط فاتجهوا إلى أوروبا وأصبح لهم وجود قوي ومسيطر هناك، كما أن وجودنا هناك كان له هدف التعريف بهذه الجماعات الإرهابية وحقيقتها، لا سيما وأن الفكرة التي كونها الأوربيون مستقاة من الجمعيات التي أسستها وتمولها جماعة الإخوان الإرهابية، وأصبحت وجهة نظر الأوربيين متحيزة للجماعات الإرهابية، كما أن موقع "لو ديالوج" يهدف إلى إعادة تشكيل الصورة المغلوطة عن مصر في الشرق.

وأكدت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم أن "لو ديالوج" يمثل حوار بين الشرق والغرب، ليسمع الغرب تجاربنا في الإسلام السياسي وظروفنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ليكون لنا رؤية مصرية للتحدث في الموضوعات السابقة التي يفهمها الغرب شكل لا يمت للحقيقة بصلة.

ولفتت إلى أن "لو ديالوج" ضم كتاب من الغرب، حتى نسمع وجهة نظرهم، ومازلنا نضيف لقائمة الكتاب أسماء جديدة، منهم على سبيل المثال وزير الدفاع الفرنسي الأسبق بيير ليوش والكاتب والخبير في الإرهاب الدولي رولان جاكار، وألكسندر ديلفال وهو كاتب ومحلل سياسي فرنسي، ورولان لومباردي، مؤلف كتاب السيسي بونابرت مصر، ومشيل صبان، رئيسة الصندوق الأخضر في أوروبا والمحامي الدولي لي حات، والسيناتور جاكلين أوستاش نائبة رئيس حزب الجمهوريين وعضو مجلس الشيوخ الفرنسي، وغيرهم كثير، إضافة إلى عدد من الشخصيات المصريين مثل الدكتور زاهي حواس والدكتور علي الدين هلال والدكتور عبدالمنعم سعيد والدكتور محمد كمال والدكتور حسام بدراوي والدكتور مصطفى الزيدي من ليبيا والمحامي، وينقل موقع وجريدة “البوابة نيوز" نسخة عربية من موقع لو ديالوج، مؤكدة أن "لو ديالوج" تجربة صحفية جديدة تعتمد على التحليل السياسي والمتخصصين، ما يعرض وجهة النظر بشكل سليم.