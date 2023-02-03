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الجمعة 03 فبراير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تعرف على أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة

دولار
دولار
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استقر سعر الدولار اليوم الجمعة في نظرا لإجازة البنوك، حيث استقر سعره بالبنك المركزى مسجلا 30.33 جنيه.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:
30.13 جنيه للشراء، 30.23 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك مصر:
29.13 جنيه للشراء، 30.23 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:
30.23 جنيه للشراء، 30.33 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:
29.23 جنيه للشراء، 29.33 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
30.28 جنيه للشراء، 30.33 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:
30.23 جنيه للشراء، 30.33 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:
30.23 جنيه للشراء، 30.33 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:
30.23 جنيه للشراء، 30.33 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:
30.23 جنيه للشراء، 30.33 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي البنك المصري لتنمية الصادرات بنك فيصل الإسلامي