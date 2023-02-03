تعرف على أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة في نظرا لإجازة البنوك، حيث استقر سعره بالبنك المركزى مسجلا 30.33 جنيه.
وجاءت الأسعار على النحو التالي:
أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:
30.13 جنيه للشراء، 30.23 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنك مصر:
29.13 جنيه للشراء، 30.23 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:
30.23 جنيه للشراء، 30.33 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:
29.23 جنيه للشراء، 29.33 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
30.28 جنيه للشراء، 30.33 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:
30.23 جنيه للشراء، 30.33 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:
30.23 جنيه للشراء، 30.33 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:
30.23 جنيه للشراء، 30.33 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:
30.23 جنيه للشراء، 30.33 جنيه للبيع.