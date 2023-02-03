تعرف على أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة

الجمعة 03/فبراير/2023 - 09:32 ص

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة في نظرا لإجازة البنوك، حيث استقر سعره بالبنك المركزى مسجلا 30.33 جنيه.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:

30.13 جنيه للشراء، 30.23 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك مصر:

29.13 جنيه للشراء، 30.23 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:

30.23 جنيه للشراء، 30.33 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:

29.23 جنيه للشراء، 29.33 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

30.28 جنيه للشراء، 30.33 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

30.23 جنيه للشراء، 30.33 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:

30.23 جنيه للشراء، 30.33 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:

30.23 جنيه للشراء، 30.33 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

30.23 جنيه للشراء، 30.33 جنيه للبيع.