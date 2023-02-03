استقرار أسعار الذهب اليوم الجمعة 3 فبراير2023.. 1750 جنيها للجرام

الجمعة 03/فبراير/2023 - 08:52 ص

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة ، فى بداية التعاملات وسجل عيار 21 بدون مصنعية 1750 جنيه للجرام ، في الوقت ذاته استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليظل فوق مستوى 30 جنيها ويسجل 30.25 جنيه مقابل الدولار

سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة 1750 جنيها للجرام دون احتساب المصنعية

فيما سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 نحو 1509 جنيهات.

وسجل سعر الجرام عيار 14 نحو 1173 جنيها.

وسجل سعر الذهب عيار 24 الذي يحظَى بأقل طلبٍ من قِبل المصريين نحو 2011 جنيهًا.

كما سجل سعر الجنيه الذهب 14080 جنيهًا بالسوق المحلية.

وسجل سعر الذهب أوقية الذهب نحو 62 ألف جنيه، فيما سجل سعر كيلو الذهب نحو 2011 ألف جنيه.

يذكر أن متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة في مصر يتراوح بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى في مصر، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب.