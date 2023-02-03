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الجمعة 03 فبراير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

القنصلية المصرية بميلانو تكشف تفاصيل العثور على جثة مصري داخل سيارته

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
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تتابع وزارة الخارجية عن طريق القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في ميلانو ملابسات حادث العثور على جثة مواطن مصري داخل سيارته في منطقة ريفية نائية بمدينة سيلافينا بإيطاليا.

وقامت القنصلية في ميلانو بالتواصل مع السلطات الإيطالية التي أكدت وقوع الوفاة في 14 يناير الجاري. 

وتواصل القنصلية العامة في ميلانو اتصالاتها المكثفة مع السلطات الإيطالية المعنية، للوقوف على المستجدات والكشف عن نتائج التحقيقات في الوفاة.

كما قام القطاع القنصلي بوزارة الخارجية بالتواصل الفوري مع ذوي المواطن المصري بالقاهرة، لتقديم المواساة والتعازي لأسرة الفقيد وتقديم المساعدة القنصلية لهم، وجاري متابعة الموضوع للوقوف على ملابسات الحادث والعمل على نقل جثمان المتوفي إلى القاهرة فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

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