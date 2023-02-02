قبل إعلان الفائدة.. أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 2 فبراير 2023

الخميس 02/فبراير/2023 - 05:51 م

استقرت أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 2 فبراير 2023 في سوق الصاغة المصري بعدما، ارتفع في التعاملات الصباحية بمقدار 10 جنيهات .

وتأثرت أسعار الذهب اليوم بمكاسب الذهب عالميا ليكمل الذهب محليا مكاسبه التي حققها خلال تداولات أمس، ويتداول الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا عند مستوى 1760 بمكاسب 10 جنيهات عن إغلاق يوم أمس، في الوقت ذاته تباين سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليظل فوق مستوى 30 جنيها ويسجل 30.25 جنيه مقابل الدولار

سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة 1760 جنيها للجرام دون احتساب المصنعية

فيما سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 نحو 1509 جنيهات.

وسجل سعر الجرام عيار 14 نحو 1173 جنيها.

وسجل سعر الذهب عيار 24 الذي يحظَى بأقل طلبٍ من قِبل المصريين نحو 2011 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب 14080 جنيهًا بالسوق المحلية.

وسجل سعر الذهب أوقية الذهب نحو 62 ألف جنيه، فيما سجل سعر كيلو الذهب نحو 2011 ألف جنيه.

يذكر أن متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة في مصر يتراوح بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى في مصر، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب.

وتترقب أسواق الذهب محليا أسعار الفائدة من البنك المركزي المصري اليوم، وسط توقعات بالمزيد من رفع الفائدة، في الوقت ذاته انتشرت تكهنات بطرح البنوك شهادات بعائد أعلى من 25% وهو ما أثار بعض الترقب والجدل في أسواق الذهب في مصر

ويري خبراء ان هناك صعوبة طرح تلك الشهادات حتى في حالة رفع الفائدة في مصر من جانب البنك المركزي المصري، حيث إن الشهادات البنكية ذات 25% تقدم مسبقا 4% كفائدة موجبة أو حقيقية لحاملها، يتم حساب الفائدة الحقيقية عن طريق طرح فائدة الشهادات من معدل التضخم، فضلا عن حصيلة الشهادات البنكية ذات العائد 25% الضخمة التي قدرت ب 500 مليار جنيه في بنكي الأهلي ومصر.