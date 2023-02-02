باسم ياخور يشيع جثمان والده ويستقبل العزاء اليوم وغدا

الخميس 02/فبراير/2023 - 06:23 م

شيعت اليوم الخميس، جنازة الصحفي السوري إبراهيم ياخور، والد الفنان باسم ياخور الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس بعد معاناته من المرض.

أدت أسرته صلاة الجنازة عليه في كنيسة مارميخائيل للروم الاثوذكس في اللاذقية، ثم دفنه في المقبرة القديمة "الفاروس".

ومن المقرر أن يستقبل باسم ياخور مع أسرته العزاء في والده الإعلامي إبراهيم ياخور الراحل بعد صلاة الجنازة مباشرة وحتى الساعة 7 مساء، في صالة المطران يوحنا منصور في حي الأميركان، وأيضا غدا الجمعة من الساعة 4 لـ 7 مساء، بينما يستقبل العزاء يومي الأحد والإثنين المقبلين من الساعة 5 لـ 8 مساءا، في صالة كنيسة الصليب المقدس بالقصاع- دمشق.

وقد أعلن أمس باسم ياخور وفاة والده عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتب: وداعًا أبي، رحلة الأيام الأخيرة كانت صعبة مؤلمة ومحبطة مايعزي قلبي هو اننا تحدثنا كثيرًا واخبرتني اشياء لم تخبرني اياها ابدًا عنك وعني".