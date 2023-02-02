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الخميس 02 فبراير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

قبل إعلان الفائدة.. أسعار الدولار مساء اليوم الخميس 2 فبراير 2023

الدولار
الدولار
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ارتفعت أسعار الدولار في نهاية تعاملات اليوم، الخميس، 2 فبراير 2023، في غالبية البنوك الحكومية والخاصة وذلك قبل ساعات من إعلان لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لقرارها بشأن تحديد أسعار الفائدة .
وسجل أعلى سعر له في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 30.28 جنيه للشراء، و30.33 جنيه للبيع.

وسجل أقل سعر للدولار نهاية تعاملات، اليوم الخميس، في بنك التنمية الصناعية عند مستوى 29.69 جنيه للشراء، و29.79 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:
30.24 جنيه للشراء، 30.33 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:
30.13 جنيه للشراء، 30.23 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك مصر:
29.13 جنيه للشراء، 30.23 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:
30.23 جنيه للشراء، 30.33 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:
29.23 جنيه للشراء، 29.33 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
30.28 جنيه للشراء، 30.33 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:
30.23 جنيه للشراء، 30.33 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:
30.23 جنيه للشراء، 30.33 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:
30.23 جنيه للشراء، 30.33 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:
30.23 جنيه للشراء، 30.33 جنيه للبيع.

أسعار الفائدة اسعار الدولار البنوك الحكومية والخاصة البنك المركزى المصرى البنك التجاري الدولي