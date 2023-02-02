18 طنًا سنويًا| لأول مرة علماء يستنسخون بقرة حلوبًا كثيرة الإنتاج

الخميس 02/فبراير/2023 - 06:00 ص

قام علماء أحياء صينيون لأول مرة بإجراء عملية استنساخ لبقرة من سلالة هولستين التي تتميز بكثرة إدارها للحليب عالية الإنتاجية قادرة على إنتاج 18 طنًا من الحليب سنويًا.



واستنسخ علماء جامعة الشمال الشرقي للزراعة والغابات 3 عجول عن طريق نقل نويات الخلايا الجسدية ليتطور الكائن الحي المستنسخ لكي ينضج في حالاتٍ نادرة، وهذه هي الطريقة التي تتم بها استنساخ النعجة دولي والعديد من الأنواع الأخرى، وقد تم استنساخ الأبقار عمومًا من أجل اختيار تلك التي تُنتج إنتاجًا أفضل للحليب، واستخدموا في هذه العملية أنسجة أذون الحيوانات.

استنساخ بقرة

وذكر جين يابينغ، رئيس مجموعة العلماء الذين نفذوا التجربة، أنها تتسم بأهمية كبيرة بالنسبة لإنعاش قطاع تربية الحيوانات في الصين، التي تستورد في الوقت الراهن نحو 70% من بقر الحلوب.

وأضاف أن العلماء يخططون لإنشاء قطيع الأبقار في غضون سنتين أو ثلاث، من أكثر من ألف بقرة ذات قدرات إنتاجية فائقة، لحل قضية اعتماد الصين على استيراد الحيوانات من الخارج.

يذكر أن العلماء الصينيين نفذوا في السنوات الأخيرة عددا من تجارب الاستنساخ على الخنازير والخيول والقطط والكلاب وغيرها من الحيوانات.