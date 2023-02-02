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الخميس 02 فبراير 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

من بينها «الزهايمر والصداع»| علماء يخترعون "قبعة" لعلاج أمراض الدماغ

غطاء للرأس لعلاج
غطاء للرأس لعلاج أمراض الدماغ
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اخترع علماء من جامعة ساراتوف الوطنية للبحوث، غطاء للرأس لعلاج أمراض الدماغ مثل الصداع،  ومرض الزهايمر.

والجهاز عبارة عن غطاء للرأس (قبعة) مزود بمصابيح للعلاج بالضوء ومحلل ذكي يثبت على المعصم لمراقبة النوم. ويساعد هذا الجهاز أثناء النوم على إزالة المواد السامة المتراكمة في دماغ المصابين بالزهايمر. وسيسمح هذا الجهاز للشخص السليم بالتعامل مع عواقب الأرق، وذلك حسبما ذكرت «روسيا اليوم».

وتقول أوكسانا سيمياتشكينا جلوشكوفسكايا، رئيسة قسم فسيولوجيا الإنسان والحيوان بالجامعة: "اعتمدنا في ابتكار هذه التكنولوجيا على الدراسات التجريبية في الجامعة. وقد اكتشفنا أن نظام تصريف أنسجة الدماغ ينشط أثناء النوم العميق للفئران. وهذا يزيد من تكون سوائل الدماغ التي تفرز معها المركبات السامة والمستقلبات من خلال الأوعية اللمفاوية، ولا سيما بيتا أميلويد، فيتسبب تراكمها في تدهور خلايا الدماغ، ما يسبب الإصابة بمرض الزهايمر".

وتضيف، أظهرت نتائج اختبار الجهاز على الحيوانات، أنه يسرع إخراج المواد الضارة من خلايا الدماغ بنسبة 60 بالمئة. وسوف تختبر فعالية الجهاز في تطبيقه على الدماغ البشري. وفي حالة نجاح الاختبار فإن هذا الجهاز سوف يطرح في الأسواق للاستخدام المنزلي في السنة الجارية.

غطاء للرأس أمراض الدماغ الصداع مرض الزهايمر