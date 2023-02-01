الفيدرالى الأمريكي يرفع سعر الفائدة بمقدار 0.25%

الأربعاء 01/فبراير/2023 - 09:11 م

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك الفيدرالي الأمريكي، في اجتماعها اليوم الأربعاء، رفع سعر الفائدة على الإيداع والاقراض ربع نقطة مئوية، تعادل 0.25%.

ويرتفع سعر الفائدة الأمريكية وفقا لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى 4.5% و4.75%.

سعر الفائدة الأمريكية

وعقد الفيدرالي الأمريكي اجتماعًا على خلال 13 يناير و1 فبراير، لمناقشة السياسة النقدية في الولايات المتحدة من أجل كبح جماح التضخم والسيطرة عليه.

ويعد هذا الاجتماع هو الأول خلال العام الجاري، بعد 7 زيادات متتالية في 2022، قفزت بأسعار الفائدة لأعلى مستوى منذ أكتوبر 2007، عند نطاق 4.25% - 4.50%.

وارتفعت معدلات التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها خلال 40 سنة خلال العام الماضي، مع تعافي الطلب العالمي على السلع الأساسية والخدمات، في ظل إعادة فتح الاقتصادات، وتأثر أسواق السلع الأساسية بشدة بالحرب على أوكرانيا، في حين هبطت الأسعار منذ ذلك الوقت، وبقيت أعلى كثيرًا من معدل 2% المستهدف لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

الحديث عن خفض أسعار الفائدة سابق لأوانه

وصرح راجان محافظ البنك الاحتياطي الهندي خلال الفترة من 2013 إلى 2016، بأنّ بنك الاحتياطي الفيدرالي؛ أدرك معنى أنه كان متخلفًا عن الركب، فكم الوقت الذي يتطلب منه تشديد السياسة النقدية؟، وكم الوقت الذي يتعين عليه أن يستمر في هذه السياسة المتشددة؟، لكنه على الأرجح سيحافظ على أسعار فائدة مُرتفعة لمنع التضخم من العودة للصعود مجددًا.

ورفع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي؛ سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر الماضي ليبلغ 4.3%، وتوقعوا أنه يصل إلى 5.1% العام الجاري.