قبل إعلان الفائدة الأمريكية.. أسعار الذهب مساء اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023

الأربعاء 01/فبراير/2023 - 08:41 م

استقرت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الأربعاء، 1 فبراير 2023، ليسجل سعر الجرام عيار 21، نحو 1720 جنيها، وسط تقرب لإعلان قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة.



سعر جرام ذهب 21 الأكثر انتشارا في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة 1720 جنيها للجرام دون احتساب المصنعية، مقارنةً بتعاملات أمس الثلاثاء التي سجل خلالها 1720 جنيها.

عيار 18 و14

فيما سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 نحو 1474 جنيه، وسجل سعر الجرام عيار 14 نحو 1147 جنيهًا.

عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 الذي يحظَى بأقل طلبٍ من قِبل المصريين نحو 1966 جنيهًا.

الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 13760 جنيهًا بالسوق المحلية.



وسجل سعر أوقية الذهب نحو 61 ألف جنيه، فيما سجل سعر كيلو الذهب نحو 1965 ألف جنيه.



يذكر أن متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة في مصر يتراوح بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى في مصر، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب.