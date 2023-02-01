والد ضحية حادث الإسكندرية يتهم نجل إيمان البحر درويش بالتسبب في مصرع طفلة.. فيديو

الأربعاء 01/فبراير/2023 - 07:58 م

كشف محمود الشوربجي، والد ضحية حادث الإسكندرية، تفاصيل مصرع نجله في حادث اصطدام سيارة ابن الفنان إيمان البحر درويش بسيارته.



وأوضح الشوربجي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن المتهم كان يسير بسرعة جنونية في الطريق، مما أسفر عن اصطدام سيارة المتهم بسيارته من الخلف بينما كان المجني عليه نائما، إذ انقلبت السيارة وأسفر الحادث عن مصرع الطفل وإصابة باقي أفراد الأسرة بكدمات.

ولفت والد ضحية حادث الإسكندرية، إلى أن المتهم حاول إنكار تسببه بالحادث، لكن تم إرفاق كاميرات المراقبة التي شهدت الحادث في محضر النيابة، مردفا أن ابنه توفي عن 8 سنوات.