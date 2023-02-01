تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه فى تعاملات مساء اليوم الأربعاء

الأربعاء 01/فبراير/2023 - 07:41 م

استقرت أسعار الدولار في تعاملات مساء اليوم، الأربعاء، بالبنوك المصرية وسط ترقب لقرار الفيدرالى الأمريكي بشأن سعر الفائدة اليوم .



سجل أعلى سعر له في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 30.18 جنيهًا للشراء، و30.23 جنيهًا للبيع.

سجل أقل سعر للدولار مساء اليوم الأربعاء، في بنك التنمية الصناعية عند مستوى 29.69 جنيهًا للشراء، و29.79 جنيهًا للبيع.

أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:

30.15 جنيه للشراء، 30.23 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:

30.03 جنيه للشراء، 30.13 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك مصر:

29.03 جنيه للشراء، 30.13 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:

30.13 جنيه للشراء، 30.23 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:

29.84 جنيه للشراء، 29.94 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

30.18 جنيه للشراء، 30.23 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

30.13 جنيه للشراء، 30.23 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:

30.13 جنيه للشراء، 30.23 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:

30.13 جنيه للشراء، 30.23 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

30.13 جنيه للشراء، 30.23 جنيه للبيع.