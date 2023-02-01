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الأربعاء 01 فبراير 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

3 قرارات من النيابة حول العثور على جثة مسن داخل شقته بروض الفرج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أمرت جهات التحقيق بروض الفرج، بتفريغ كاميرات المراقبة حول العثور على جثة مسن بها اثار تعذيب داخل شقته بمنطقة روض الفرج للوقوف على ملابسات الحادث، كما أمرت بعرض جثة الضحية على الطب الشرعي لفحصها بيان اسباب الوفاة ، وطالبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وعثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على جثة مسن مقيد بالحبال وبه آثار تعذيب داخل شقته بمنطقة روض الفرج.

وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج من غرفة النجدة بالعثور على جثة مسن متوفي داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شريف ع ح، 63عاما، مقيد بالحبال وبه آثار تعذيب.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط المتهمين.

 

جهات التحقيق بروض الفرج كاميرات المراقبة منطقة روض الفرج قسم شرطة روض الفرج