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الأربعاء 01 فبراير 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أسعار خيالية.. تعرف على فئات تذاكر حفل مايا دياب في دبي بعيد الحب

مايا دياب
مايا دياب
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احتفالا بعيد الحب، تحيي الفنانة اللبنانية مايا دياب حفلًا غنائيًا، يوم الثلاثاء الموافق 14 فبراير الجاري، في دبي.

وجاءت أسعار التذاكر مبالغ فيها، حيث من المقرر أن تتراوح فئات تذاكر الحفل بين ثلاث درجات بأسعار متفاوتة، على أن تكون الأولى بـ 364.85 دولار أي يعادل 10،975 جنيه، والثانية بـ 505.18 دولار أي يعادل 15،199 جنيه، أما الثالثة فستكون 1،403.27 دولار أي يعادل 42،220 جنيه ألف، وذلك يشمل الطعام والمقبلات الباردة والساخنة.

وتجهز مايا دياب أغنية جديدة تطرحها فى عيد الحب  في 14 فبراير المقبل كما تستعد لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية.

وتواجدت مايا دياب فى حفل joy awards والتقت بالفنان رامز جلال وأبدت تخوفها منه في فيديو بسبب تصرفاته تجاه النجوم من خلال برامجه.

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