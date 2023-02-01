اليوم.. ندوة "الانتحال والملكية الفكرية في مجال العمارة"

الأربعاء 01/فبراير/2023 - 07:59 ص

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، ندوة "الانتحال والملكية الفكرية في مجال العمارة"، والتي تنظمها لجنة حماية الملكية الفكرية بالتعاون مع لجنة الفنون التشكيلية والعمارة، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء الموافق 1 فبراير القادم بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

يدير الندوة الدكتورة سهير عثمان الفنانة التشكيلية ومقررة لجنة الفنون التشكيلية والعمارة، ويتحدث بها كل من: الدكتور أحمد الخولي أستاذ التخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة المنوفية، والدكتور هابي حسني أستاذ مساعد بقسم العمارة كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، ويعقب على الندوة الدكتور عبدالله نور الدين عضو لجنة حماية الملكية الفكرية، والمهندس ماجد سامي إبراهيم رئيس شعبة العمارة سابقًا بنقابة المهندسين .