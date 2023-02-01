اليوم.. افتتاح معرض "كنوز يكنور" بمركز كرمة بن هانئ الثقافي

الأربعاء 01/فبراير/2023 - 06:50 ص

يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرضًا استعاديًا للفنان الراحل كمال يكنور (1925 – 2000) تحت عنوان " كنوز يكنور" وذلك اليوم الأربعاء 1 فبراير في تمام السادسة مساء بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أمير الشعراء أحمد شوقي.

وقال الدكتور وليد قانوش:"اعتمد الفنان الراحل كمال يكنور في تجربته على مفردات البيئة المصرية الخالصة، هذا المعين الخصب بالعناصر والمفردات والعادات والتقاليد.. فقدم ميراثًا إبداعيًا عبر عن المجتمع المصري تعبيرًا صادقًا وأصيلًا، حيث رصدت وسجلت لوحاته الهوية والشخصية المصرية بأسلوب معاصر عكس شخصيته الفنية التي حملت طابعًا مميزًا في الخطوط والألوان والمعالجات البصرية للتكوين والشخوص والقيم التشكيلية بشكل عام.. لذا كان الفنان الراحل ومنجزه الإبداعي شديد الصلة بالمواطن البسيط الذي يرى عالمه وهمومه وعاداته وحياته وقد سجلتها ريشة فنان قدير حمل في وجدانه حب مصر والروح المصرية في الحواري والأحياء الشعبية والقرى وفق محتوى يشع منه جمال التصميم والتعبير وروعة البناء السلس المتسق مع طبيعة الإنسان المصري".