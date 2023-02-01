اليوم.. رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يزور الصين

الأربعاء 01/فبراير/2023 - 07:20 ص

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كوروسي سيزور الصين اليوم الأربعاء ولمدة أربعة أيام بدعوة من وزير الخارجية تشين جانج.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج قد اقترح مبادرة الأمن العالمي، والتي يدعو فيها إلى مفهوم أمن مشترك وشامل وتعاوني ومستدام ويقدم حلا لتعويض عجز السلام وحل معضلة الأمن.

كما طرحت الصين أيضا مبادرة التنمية العالمية، والتي تمثل مساهمة الصين في التركيز على قضايا التنمية وتسريع تحقيق خطة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، وتلقت استجابة ودعما من المجتمع الدولي.