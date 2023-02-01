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الأربعاء 01 فبراير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اليوم.. رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يزور الصين

رئيس الجمعية العامة
رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كوروسي
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أعلنت وزارة الخارجية الصينية،  أن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كوروسي سيزور الصين اليوم الأربعاء ولمدة أربعة أيام بدعوة من وزير الخارجية تشين جانج.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج قد اقترح مبادرة الأمن العالمي، والتي يدعو فيها إلى مفهوم أمن مشترك وشامل وتعاوني ومستدام ويقدم حلا لتعويض عجز السلام وحل معضلة الأمن.

كما طرحت الصين أيضا مبادرة التنمية العالمية، والتي تمثل مساهمة الصين في التركيز على قضايا التنمية وتسريع تحقيق خطة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، وتلقت استجابة ودعما من المجتمع الدولي. 

الصين رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يزور الصين