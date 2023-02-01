اليوم.. فيلم «جروب الماميز» بجميع دور العرض السينمائي

الأربعاء 01/فبراير/2023 - 07:10 ص

تطرح الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "جروب الماميز" للنجمة روبي والنجمة يسرا اللوزي، الفيلم اليوم الأربعاء بدور العرض السينمائي في مصر، حيث منح جهاز الرقابة على المصنفات الفنية الفيلم تصنيفًا عمريًا تحت فئة جمهور عام.

وينافس فيلم "جروب الماميز" على إيرادات شباك التذاكر بين مجموعة كبيرة من الأفلام الجديدة التي انطلق عرضها مؤخرًا في دور السينما.

وروج نجوم الفيلم له ببث فيديوهات مختلفة لهم عبر صفحاتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحقق برومو الفيلم نسبة مشاهدة مرتفعة فور طرحه نظرًا لموضوعه المختلف.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يجمع جروب "واتس آب" خاص بالمدرسة ثلاث أمهات من ثلاث طبقات اجتماعية مختلفة، حيث تعاني اثنتان منهن من علاقات سيئة مع أبنائهما، فتقرر صديقتهما الثالثة ملكة جمال مصر السابقة، مساعدتهما للتقريب بينهما وبين أبنائهما، وهي أم مرحة لطيفة لا تعرف الانضباط.