اليوم.. أنغام تحيي حفلًا غنائيًا بالرياض تحت عنوان "ليلة صوت الأرض"

الأربعاء 01/فبراير/2023 - 06:20 ص

تستعد المطربة الكبيرة أنغام لإحياء حفل غنائي جديد لها في المملكة العربية السعودية وتحديدًا بالرياض، ضمن سلسلة حفلات تحت عنوان "ليلة صوت الأرض"، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 1 من شهر فبراير المقبل.

ويذكر أن أنغام استضافت في الحلقة الماضية من برنامجها المذاع عبر شاشة تلفزيون قناة "دي إم سي" المطرب محمود العسيلي، الذي تحدث في أمور كثيرة تخص حياته الفنية أثناء الحلقة.

حيث كشف المطرب محمود العسيلي عن تفاصيل بداية موهبته الغنائية منذ طفولته، حيث قال العسيلي: "لما كنت بغني في المدرسة، كانت البنات بتديني البيتزا ببلاش عشان أغني ليهم".