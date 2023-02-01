اليوم.. عرض فيلم «مشبك شعر» بمركز الثقافة السينمائية

الأربعاء 01/فبراير/2023 - 07:50 ص

ينظم مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني اليوم الأربعاء أمسية سينمائية يعرض خلالها فيلم (مشبك شعر) للمخرجة عطية خيري.

يُعد الفيلم الأول فى مجال الرسوم المتحركة الطويلة، والمنفذ بتقنية جرافيك ثلاثي الأبعاد، تدور أحداثه حول الصراع بين الخير والشر في محاولة لحل لغز اختفاء الأمير حور شقيق الملك "سنفرو" من خلال بردية فرعونية معروفة باسم "بردية خوفو والسحرة".

"مشبك شعر" معالجة وحوار وأغانى دكتور طارق مندور، موسيقى ومؤثرات وألحان إيمان صلاح الدين، مونتاج أحمد عمري، وإخراج فنانة الجرافيك والرسوم المتحركة عطية عادل خيري.

يقوم بأداء أصوات الشخصيات مجموعة من النجوم: لطفي لبيب، سامي العدل، ريهام عبدالغفور، أحمد صلاح السعدني وعهدي صادق.

ويأتي ذلك ضمن مجموعة الفعاليات الترفيهية التي يقيمها مركز الثقافة السينمائية بمناسبة بدء أجازة نصف العام.