اليوم.. جامعة عين شمس تستضيف منافسة الإبداع في التكنولوجيا الحيوية

الأربعاء 01/فبراير/2023 - 06:40 ص

تستضيف جامعة عين شمس منافسة الإبداع في التكنولوجيا الحيوية اليوم الأربعاء، وذلك بالتعاون في إطار رسالة جامعة عين شمس لدعم البحوث العلمية وتحقيقا لرؤيه الدولة المصرية 2030 للنهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي.

وتعتبر منافسة الإبداع في التكنولوجيا الحيوية نافذة يتنافس فيها كل طلاب وخريجي الجامعات المصرية الدارسين والباحثين في العلوم الحديثة، حيث تعتبر التكنولوجيا الحيوية هي أحد فروع العلوم البينية التي يشارك في دراستها طلاب الكليات المختلفة منها الطب، العلوم، الزراعة، علوم الحاسب والذكاء الأصطناعي، الطب البيطري، والصيدلة، وتهدف إلى تطويع الكائنات الحية لإنتاج منتجات حيوية تستخدم في التطبيقات العلاجية والصناعية والإنتاجية.

جدير بالذكر أن المنافسة سوف يشارك فيها عدد كبير من الطلاب والباحثين بكليات جامعة عين شمس والجامعات المصريه الأخرى، حيث يمثل المشاركين في المنافسة كليات الصيدلة، الحاسبات والمعلومات، العلوم، والزراعة.

وفي وقت سابق، كشف الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق بـ جامعة عين شمس، موعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022-2023 للطلاب خصوصًا بعد بدء إجازة منتصف العام يوم السبت الماضي، قائلًا: إننا حاليًا في مرحلة التصحيح أول بأول حتى يحصل كل طالب على حقه دون وجود أية مشكلة.