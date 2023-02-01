اليوم.. سموحة يواجه الاتحاد السكندري وديًا استعدادًا لمواجهة المصري في الدوري

الأربعاء 01/فبراير/2023 - 07:30 ص

يواجه فريق سموحة بقيادة أحمد سامى، فريق الاتحاد السكندرى اليوم الأربعاء، فى مباراة ودية استعدادا لمواجهة المصرى فى بطولة الدورى المقرر لها الثلاثاء المقبل.

ويسعى أحمد سامى لتجربة بعض اللاعبين الشباب والجدد فى مواجهة الاتحاد على ملاعب سيد البلد من أجل الوقوف على مستواهم قبل الاستعانة بهم فى مواجهة المصرى المقبلة.

ويستعد فريق الاتحاد السكندرى هو الآخر لمواجهة قوية أمام الإسماعيلى فى الجولة المقبلة من الدورى المقرر لها الأحد المقبل.

وعاد فريق سموحة إلى التدريبات بعد الراحة التي منحها أحمد سامي للاعبين بعد الفوز على فريق إنبي بهدفين نظيفين في إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويستعد الفريق لمواجهة قوية مع المصرى البورسعيدى يوم الثلاثاء المقبل 7 فبراير في إطار منافسات الأسبوع السابع عشر من بطولة الدورى، والذي يأمل فيها أحمد سامي تحقيق الفوز الثاني له على التوالى مع الفريق السكندري لمواصلة التقدم في جدول الدوري المصري.



ويحتل فريق سموحة المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 16 نقطة جمعها من 15 مباراة، حيث فاز في 4 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 11 هدفا واستقبلت شباكهم 13 هدفا.