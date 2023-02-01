اليوم.. قطع المياه بوسط مدينة إسنا جنوب الأقصر لمدة 8 ساعات

الأربعاء 01/فبراير/2023 - 06:30 ص

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، عن انقطاع المياه بمناطق (شارع البحر - شارع أحمد عرابي) بمدينة إسنا، مساء اليوم الأربعاء، من الساعة 10 مساء حتى الساعة 6 صباح الخميس، نظرًا لأعمال تركيب محبس قطر 10 بوصة بالخط الرئيسي بمنطقة شارع أحمد عرابي.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الرقم المجاني 125 والأرقام التالية:- 0952282406 - 0952284116 – 01147999752، حيث توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب تتواجد بالمناطق المتأثرة في حال طلبها وفى حالات الطوارئ.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، قد نفذت أعمال صيانة عاجلة لمحبس قطر 4 بوصة بمنطقة شارع المدينة المنورة والشوارع التابعة له، كما قامت هندسة كهرباء القرنة بقطع المياه في مناطق القرنة الجديدة - القباوي - الرواجح – السيول، وذلك لإجراء أعمال الصيانة في كهرباء المحولات بالقرنة، مما يؤدى إلى توقف محطات الرفع بالقرنة الجديدة.