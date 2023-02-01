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الأربعاء 01 فبراير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اليوم.. قطع المياه بوسط مدينة إسنا جنوب الأقصر لمدة 8 ساعات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، عن انقطاع المياه بمناطق (شارع البحر - شارع أحمد عرابي) بمدينة إسنا، مساء اليوم الأربعاء، من الساعة 10 مساء حتى الساعة 6 صباح الخميس، نظرًا لأعمال تركيب محبس قطر 10 بوصة بالخط الرئيسي بمنطقة شارع أحمد عرابي.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الرقم المجاني 125 والأرقام التالية:- 0952282406 - 0952284116 – 01147999752، حيث توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب تتواجد بالمناطق المتأثرة في حال طلبها وفى حالات الطوارئ.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، قد نفذت أعمال صيانة عاجلة لمحبس قطر 4 بوصة بمنطقة شارع المدينة المنورة والشوارع التابعة له، كما قامت هندسة كهرباء القرنة بقطع المياه في مناطق القرنة الجديدة - القباوي - الرواجح – السيول، وذلك لإجراء أعمال الصيانة في كهرباء المحولات بالقرنة، مما يؤدى إلى توقف محطات الرفع بالقرنة الجديدة. 

أماكن قطع المياه الأقصر