اليوم.. بدء صرف معاشات فبراير

الأربعاء 01/فبراير/2023 - 06:00 ص

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لصرف معاشات شهر فبراير، وذلك بدءًا من اليوم الأربعاء، حيث يُصرف المعاش لنحو 10 ملايين و837 ألفا و424 مواطنا، وفقًا لآخر الإحصائيات الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك من خلال 14 ألفا و519 منفذا مُوزعة على كافة أنحاء الجمهورية لصرف المعاشات.

كما تستمر التأمينات، يوم الثلاثاء، في صرف معاشات يناير الجاري من فروع بنك ناصر الاجتماعي، لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة لصرف المعاشات، حيث تصرف الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية؛ المعاشات مع مطلع كل شهر جديد، ومن المقرر أن يُصرف معاش فبراير 2023، بدءًا من اليوم الأربعاء.

صرف معاشات فبراير

ومن المقرر، أن يصرف المستفيد من أصحاب المعاشات أو القائمين، من خلال كافة فروع بنك ناصر الاجتماعي؛ المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد، بالإضافة إلى منافذ شركة فوري، وكذلك من المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

كانت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، قد قررت في وقت سابق؛ رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 1700 جنيه بدلًا من 1400 جنيه، وكذلك الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 10900 جنيه بدلًا من 9400 جنيه، ليصبح بذلك القرار الحد الأدنى لمعاش المنتهي خدمته، اعتبارًا من شهر يناير 2023 مبلغ 1105 جنيهات، في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيهًا.

وأوضحت التأمينات، أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني؛ يأتي تطبيقًا لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين.