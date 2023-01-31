شاهد| من أمام "أبو الهول" وتحت سفح الأهرامات.. "لومباردي" يُهدي كتابه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي

الثلاثاء 31/يناير/2023 - 06:27 م

من أمام «أبو الهول»، وتحت سفح الأهرامات سجل الكاتب والمؤرخ الفرنسي، رولان لومباردي رئيس تحرير موقع «لو ديالوج» الفرنسي، ومؤلف كتاب «السيسي.. بونابرت مصر»، إهداء النسخة التي اصطحبها معه في زيارته للقاهرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكتب في إهدائه: «إلى السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.. أتشرف بإهدائكم هذا الكتاب.. إلى بونابرت المصري في القرن الحادي والعشرين.. فلقد نجحتم في إنقاذ بلدكم من التقسيم والفوضى كما فعل أشهر رؤساء الدولة الفرنسيين عبر التاريخ.. فخلال عشر سنوات، قمتم بتحقيق كل شيء، بإرادة راسخة وجرأة سياسية تاريخية غير مسبوقة في هذه المنطقة؛ وذلك من أجل تحديث مصر وإعادتها إلى مكانتها كمنارة ونموذج يُحتذى به في العالم العربي».

وتابع: «وجعلتم من مصر أهم حليف إستراتيجي للغرب لمواجهة تحدياتنا المشتركة الآن وفي المستقبل.. وفي النهاية أرجو أن تتقبَّل سيادة الرئيس احترامي العميق لشخصكم الكريم».