السكرتير العام المساعد ببني سويف يتابع إجراءات تنفيذ مشروع إنشاء الغابة الشجرية

الثلاثاء 31/يناير/2023 - 06:21 م

عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد،اجتماعاً، لبحث الخطوات والإجراءات اللازمة،لإنشاء غابة شجرية بغياضة الشرقية.

يأتي ذلك بهدف التخلص الآمن من مياه الصرف الخاصة بمحطة كهرباء بنى سويف، وذلك بحضور الدكتور محمد طه استشاري بجامعة القاهرة، والدكتور إبراهيم زارع رئيس م شركة بني سويف لإنتاج الكهرباء، الدكتورة أسماء سامي مدير البيئة،أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك، سلمى فتحي مدير مكتب خدمة المستثمرين ، والدكتور أسامة المغربي استشاري الغابات الشجرية، والمختصين بإدارة البساتين، والمكتب الفني والوحدة المحلية بمركز ببا.

في بداية الاجتماع أكد السكرتير المساعد على أهمية المشروع المزمع إنشاؤه،والذي يأتي ضمن جهود المحافظة في الحفاظ على البيئة، وفق رؤية وخطوات عملية تحول مصادر تلوث البيئة إلى وسائل للحفاظ عليها،بجانب المكاسب والعوائد الإيجابية من المشروع،والتي من أبرزها امتصاص الغازات السامة وتحويله لأكسجين، وتوفير فرص عمل،فضلاً عن الجدوى الاقتصادية من زراعة أشجار الجوجوبا ونخيل الزينة والنباتات الأخرى، وكونها أحد أهم مصدات الرياح، من خلال التخلص الآمن من مياه الصرف وإعادة تدويرها بأمان داخل البيئة من خلال الغابات الشجرية.

حيث تمت مناقشة الإجراءات الإدارية المطلوبة للبدء في إقامة الغابة الشجرية، والتي سبقتها بعض الخطوات المبدئية،وتضمنت معاينة الموقع،والانتهاء من الدراسات الكيمائية للمياه الخارجة من شركة الكهرباء،والأبحاث الخاصة بالتربة، وأنواع الزراعات وتوقيتات بداية الزراعة والحصاد، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.