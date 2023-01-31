أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023

الثلاثاء 31/يناير/2023 - 09:17 ص

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 31 يناير 2023، وذلك بعد أن تراجع بنحو 50 جنيها خلال الأيام الماضية.

وسجل سعر عيار 21 - الأشهر انتشارا استقرارا عند 1700 جنيه للبيع و 1802 جنيه للشراء.

كما سجل سعر عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 1943 جنيها للبيع و 1996 جنيها للشراء

ووصل سعر عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1457 جنيها للبيع و 1474 جنيها للشراء

وبلغ سعر عيار 14 نحو 1133 جنيها للبيع و 1147 جنيها للشراء.

بلغ سعر الجنيه الذهب 13.6 ألف جنيه للبيع و13.76 ألف جنيه للشراء.

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 60.424 جنيه ألف للبيع و 61.134 ألف جنيه للشراء.

ووصل سعر كيلو الذهب نحو 1.942 مليون جنيه للبيع و1.965 مليون جنيه للشراء.