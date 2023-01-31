ads
الثلاثاء 31 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023

الذهب
الذهب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 31 يناير 2023، وذلك بعد أن تراجع بنحو 50 جنيها خلال الأيام الماضية.

وسجل سعر عيار 21 - الأشهر انتشارا استقرارا عند 1700 جنيه للبيع و 1802 جنيه للشراء.

كما سجل سعر عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 1943 جنيها للبيع و 1996 جنيها للشراء

ووصل سعر عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1457 جنيها للبيع و 1474 جنيها للشراء
وبلغ سعر عيار 14 نحو 1133 جنيها للبيع و 1147 جنيها للشراء.

بلغ سعر الجنيه الذهب 13.6 ألف جنيه للبيع و13.76 ألف جنيه للشراء. 

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 60.424 جنيه ألف للبيع و 61.134 ألف جنيه للشراء.

ووصل سعر كيلو الذهب نحو 1.942 مليون جنيه للبيع و1.965 مليون جنيه للشراء. 

أسعار الذهب الذهب اليوم