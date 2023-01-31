اليوم.. البنك الأوروبي يبحث تعزيز التمويل الأخضر في مصر

الثلاثاء 31/يناير/2023 - 07:20 ص

أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أنه والاتحاد الأوروبي، وصندوق المناخ الأخضر، يعززون التمويل الأخضر في مصر.

ويعقد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وصندوق المناخ الأخضر (GCF) اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023، فعالية مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF) بعنوان "من التعهدات إلى التنفيذ - تعزيز التمويل الأخضر" في مصر.

يشارك بالحضور والتحدث في المؤتمر، هايكه هارمغارت، المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وخالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، ورانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في مصر، وياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، ومي أبو النجا، وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة جمعية "تشابتر زيرو إيجيبت"، ومايا هينيركس مدير أنظمة التمويل الأخضر، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حتى الآن، أكثر من 10 مليارات يورو، كتمويل من خلال 160 مشروعًا في جميع أنحاء مصر، بما في ذلك الدعم المالي للقطاع المصرفي المصري من خلال قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والقروض الثانوية وتسهيلات تمويل التجارة.

ويقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، خلال الفعالية استراتيجياتهما لدعم التحول الأخضر في مصر ومناقشة الفرص والتحديات لبناء المرونة المناخية في القطاع المالي من خلال التوافق مع إعلان باريس للمناخ.