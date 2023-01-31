اليوم.. "القومي للمسرح" يشارك بالفعاليات الفنية لمعرض الكتاب

الثلاثاء 31/يناير/2023 - 06:50 ص

يشارك المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بالفعاليات الفنية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥٤ بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وذلك من خلال تقديم حفل موسيقي غنائي لفرقة المركز الموسيقية في تمام الساعة الثانية من مساء اليوم الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣م، على مسرح بلازا(٢)، تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

برنامج الحفل

يتضمن برنامج الحفل: “أعمال كلاسيكية لآلات النفخ الخشبية وآلة التشيللو، عمل ديفرتمينتو للمؤلف موتسارت لآلات الكلارنيت والتشيللو، وعمل آخر تريو لآلات الكلارنيت والفاجوت، وأيضا عمل كارمن من أهم أعمال بيزيه لرباعي الآلات الكلارنيت والباص كلارنيت، ورقصة البولكا للمؤلف شتراوس أيضا تقدمه رباعي الآلات الكلارنيت”.

معرض القاهرة الدولي للكتاب



يذكر أن الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، قد أعلن أن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، قد شهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، في اليوم الرابع، حيث تخطى عدد الزائرين للمعرض، الذي وصل إلى 218 ألف زائر.

وقال رئيس هيئة الكتاب، إن قطاعات وزارة الثقافة قد وفرت مئات العناوين بأسعار مخفضة، تبدأ من جنيه ولا تتجاوز الـ٢٠ جنيهًا، مشيرًا إلى أن الإقبال كبير من الجمهور على شراء الكتب المطروحة ضمن المبادرة التي اطلقتها وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني "الثقافة والفن للجميع".

يُذكر أن الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 6 فبراير 2023 تحت شعار "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، وتم اختيار الكاتب "صلاح جاهين" ليكون شخصية المعرض هذا ‏العام، وتحل عليها دولة المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف، وتعد إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيها 1074 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، من 53 دولة، من بينها دول جديدة مثل المجر والدومينيكان، بالإضافة إلى فعاليات ‏ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز ‏وقامات مصرية عربية وعالمية، لتعزيز دور الثقافة في بناء ‏المستقبل الذي نتطلع إليه.‏