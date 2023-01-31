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الثلاثاء 31 يناير 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائي عن شاطئ 5 ومناطق أخرى بمدينة الغردقة، اليوم  الثلاثاء، لمدة 5 ساعات لصيانة المحولات.

وأوضح مركز عمليات المحافظة، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن "شاطئ5، وعمارة النورس، ومحلات النورس، وعمارة البرنس"، وذلك اليوم الثلاثاء، من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

على الجانب الآخر أعلن هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر،  انطلاق التدريب التنشيطي للابتكار وريادة الأعمال، وذلك استكمالًا للشراكة بين وزارة التربية والتعليم، ومشروع "قوى عاملة مصر" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

فصل التيار الكهربائى أهالي الغردقة