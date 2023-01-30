رونالدو يسعى للتعافي من الإصابة واللحاق بمباراة الفتح

الإثنين 30/يناير/2023 - 09:10 م

كشفت صحيفة الرياضية السعودية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، يسعى للتعافي من الإصابة التي لحقته خلال مواجهة اتحاد جدة الماضية في مباراة السوبر السعودي، مشيرة إلى أن اللاعب يعمل على اللحاق بمباراة الفتح في الدوري السعودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو أصيب بكدمة في مفصل القدم خلال مواجهة إتحاد جدة، ويعمل اللاعب على تمارين اللياقة والجلسات العلاجية تحت إشراف المعد البدني، مضيفة أن الإصابة لن تعيقه عن المشاركة أمام الفتح.

وخسر النصر السعودي من اتحاد جدة في مباراة نصف نهائي السوبر السعودي، ومن المقرر يواجه فريق النصر نظيره الفتح في الدوري السعودي يوم الجمعة المقبل.

وأكدت الصحيفة أن رونالدو تواجد في العيادة الطبية لنادي النصر مع مدافع الفريق ألفارو جونزاليس، لتأهيلهما من الإصابة التي تعرضا لها.