بالصور.. بدء ندوة "البوابة نيوز" للكاتب الفرنسي رولان لومباردي

الإثنين 30/يناير/2023 - 04:47 م

بدأت منذ قليل ندوة "البوابة نيوز" التي تستضيف خلالها الكاتب الفرنسي الكبير رولان لومباردي والتي تديرها الكاتبة الصحفية داليا عبد الرحيم رئيس التحرير وعدد من قيادات المؤسسة.

والكاتب الفرنسي رولان لومباردي، هو رئيس تحرير موقع "لوديالوج"، الذي أطلقه الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، ويبث عبر 4 لغات، ليكون جسر التواصل بين الشرق والغرب، ويصحح الصورة الذهنية المغلوطة عن مصر.

تحدث لومباردي، خلال ندوة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2023، أمس، عن كتابه "الرئيس عبد الفتاح السيسي.. بونابرت مصر"، بحضور الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد بهى الدين، رئيس الهيئة العامة للكتاب، والكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير البوابة نيوز، بالإضافة لحضور إعلامي وجماهيري كبير.

وقال لومباردي: "ما دفعني للكتابة عن الرئيس السيسي، ما لمسته على أرض الواقع بعين الباحث المُدقق لدور السيسي التاريخي المهم في المنطقة، وكيف أنقذ مصر خلال فترة حرجة، وتشكلت المنطقة بشكل جديد بعد توليه الحكم"، مشيرًا إلى أنه كتب مقالًا في يناير 2013 عن الوقت الصعب الذي تمر به مصر، وتنبأ بتولي الرئيس السيسي مقاليد الأمور، لأنه مؤهل لقيادة مصر والوصول بها إلى بر الأمان.

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