بالفيديو.. مدبولي: الحكومة المصرية تتحرك بشكل سريع للتعامل مع كل التحديات

الإثنين 30/يناير/2023 - 10:03 ص

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تتحرك بشكل سريع للتعامل مع كل التحديات التي تواجهنا، حيث إن الحكومة تعمل على تخفيف الدين العام، بجانب وجود دعم للقطاع الخاص، والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية.

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم الاثنين، أن هناك تطورا كبيرا في سيولة العملة الأجنبية، بجانب التوافر للعملة الأجنبية في الأسواق خلال عام 2023، موضحًا أن الدولة تعمل على تسهيل الإفراج عن السلع الموجودة فى الموانئ، وأن تمكين القطاع الخاص يعتبر من أولويات عمل الحكومة.

وتابع، أن الحكومة المصرية تدرك حجم الرحلة التي يجب أن نتخذها والتي ستواجه تحديات وربما يكون هناك تغيرات أثناء الرحلة ولكن من خلال الثقة سنتغلب عن تلك التحديات، ومثل تلك المؤتمرات تقدم منصة مهمة بين المستثمرين بشركات القطاع الخاص وحكومتنا.