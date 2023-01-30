اليوم.. "دفاع النواب" تجتمع مع رئيس هيئة قناة السويس لبحث مشروعات تخص الأمن القومي

الإثنين 30/يناير/2023 - 06:25 ص

تجتمع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروعات هيئة قناة السويس، وذلك بحضور رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع.

وسيتم خلال اجتماع اليوم، عرض الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس مشروعات الهيئة وآفاق التنمية التي تساهم في دعم الاقتصاد المصري لارتباطها بالأمن القومي.

وفي السياق نفسه، رصدت التقارير الملاحية لهيئة قناة السويس خلال 7 أعوام في الفترة من 2016_2022، بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، تحقيق طفرة كبيرة في أعداد السفن العابرة للقناة، حيث عبرت القناة خلال تلك الفترة 135 ألف سفينة مقابل عبور 125 ألف خلال السبع سنوات السابقة لافتتاح قناة السويس الجديدة، في الفترة من 2008_ 2014، بنسبة زيادة قدرها 8%.

وبينت هيئة قناة السويس أن إجمالي الحمولات الصافية العابرة للقناة بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة خلال الأعوام من 2016_ 2022 بلغت ما يزيد عن 8.2 مليار طن، مقابل 6.2 مليار طن خلال الأعوام 2008_ 2014 بفارق 2 مليار طن، بنسبة زيادة قدرها 32%.

وأوضحت أن تنامي أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة خلال الأعوام التالية لافتتاح قناة السويس الجديدة جاء على الرغم من التحديات المتتالية المتمثلة في جائحة فيروس كورونا COVID _19 والحرب الروسية الأوكرانية وهو التنامي الذي انعكس على تحقيق طفرة كبيرة في حصيلة إيرادات القناة مقومة بالدولار خلال السنوات التالية لافتتاح القناة الجديدة محققة أعلى عائدات سنوية في تاريخ القناة بإجمالي إيرادات قدرها 41.7 مليار دولار، مقابل 35.4 مليار دولار خلال الأعوام 2008 _ 2014، بنسبة زيادة بلغت 17.8 %.