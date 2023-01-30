اليوم.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول بشمال سيناء

الإثنين 30/يناير/2023 - 07:35 ص

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس اليوم الإثنين.

نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه سيتم اليوم الإثنين، الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي، وذلك بعد اعتماد النتيجة من اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس

وأعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم الانتهاء من تصحيح جميع المواد في مجمع تصحيح الامتحانات بوسط مدينة العريش على مدار الأسبوع الماضي.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، أنهت جميع امتحانات النقل والشهادة الإعدادية في جميع الإدارات التعليمية بمدن المحافظة.