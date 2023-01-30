اليوم.. قطع المياه عن التجمع الأول بالقاهرة لمدة 7 ساعات لأعمال الصيانة

الإثنين 30/يناير/2023 - 06:55 ص

أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة عن قطع المياه لمدة 7 ساعات من اعتبارًا من الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين الموافق 30/1/2023 وحتى الساعة الرابعة من فجر غدٍ الثلاثاء الموافق 31/1/2023.

وبين الجهاز وفقا لمنشور على صفحته الرسمية، سبب انقطاع المياه؛ نظرا للقيام بأعمال إحلال وتجديد لخط مياه قطر 300 مم مياه الشرب المغذي لبعض مناطق التجمع الأول، وشملت المناطق إسكان الشباب الشمالي - المجاورات 3 و4 و5 ومنطقة الخدمات.

وصرح الجهاز في منشوره إنه سيتم توفير سيارات مياه تابعة للجهاز لسد احتياجات المواطنين برجاء الاتصال على 15100 في حالة احتياج سيارات المياه، مقدما اعتذاره للسكان أن الانقطاع خارج عن إرادة الجهاز.