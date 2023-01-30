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الإثنين 30 يناير 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

اليوم.. إعلان نتائج المشروع البحثي "قدرات مقدمي الرعاية الصحية في مصر"

جامعة عين شمس - صورة
جامعة عين شمس - صورة أرشيفية
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ينطلق يوم 30 -31 يناير 2023 مؤتمر إعلان نتائج مشروع" تطوير قدرات مقدمي الرعاية الصحية فى مصر لتطبيق المشورة للنساء الحوامل وأسرهم فيما يتعلق بالإقلاع عن التدخين وتجنب التدخين الإيجابى أو السلبى".

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور على الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس، الدكتور أسامة منصور وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث

والذي تم تنفيذه بقسم الصحة العامة كلية الطب، وكان الباحث الرئيسى للمشروع الدكتورة وجيدة عبد الرحمن أنور أستاذ الصحة العامة كلية الطب جامعة عين شمس بالتعاون مع جامعة نيويورك ممثلة فى الدكتور عمر الشهاوي والدكتور سكوت شيرمان وبالاشتراك مع فريق العمل بمستشفى النساء والتوليد ومستشفيات الدمرداش ووزارة الصحة والسكان فى مصر.

نتائج المشروع البحثي مقدمي الرعاية الصحية التدخين الإيجابي أو السلبي جامعة عبن شمس كلية الطب