بعد وصفها بـ«القبيحة»| شاهد تحول أوكرانية لحسناء باستخدام المكياج (صور)

الإثنين 30/يناير/2023 - 03:28 ص

“وصفوني بالقبيحة لكنني اكتسبت ملايين المتابعين من خلال تحولاتي المذهلة بالمكياج”.. بهذه الكلمات عبرت الأوكرانية فاليريا فورونينا Valeria Voronina عن سبب تقديمها “المحتوى التجميلي” عبر تطبيق تيك توك TikTok.

وحصلت فاليريا فورونينا Valeria Voronina على ملايين المشاهدات؛ لما تقدمه عبر صفحتها على “تيك توك” من فيديوهات خاصة بالتجميل ويتابعها ما يزيد عن 4 ملايين متابعين.

التنمر

أكدت الأوكرانية فاليريا فورونينا، أنها تعرضت للإهانة قبل رؤيتها بمكياجها الرائع. وكان “للتنمر” السر وراء تأثير الأوكرانية فاليريا فورونينا المذهل عبر “تيك توك”.

وجمع أحدث مقطع لـ الأوكرانية فاليريا فورونينا على أكثر من 6.2 مليون مشاهدة وحدها، كما انتشر احدي مقاطعها بسرعة محققة 41.7 مليون مشاهدة.

وتحرص السيدة الأوكرانية التي لم تكشف عن عمرها على الظهور بوجهها “قبل وضع المكياج وبعده” وفقا ما أكدته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية.

وفي معظم مقاطع الفيديو الخاصة بها، شوهدت المؤثرة دون أي مكياج، وشعرها فوضوي، بينما كانت ترتدي نظارات كبيرة قبل أن تحول نفسها لـ مظهر ساحر وهي تحدق في الكاميرا بإغراء.

غرائب المكياج

وتحدثت السيدة الأوكرانية في أحد مقاطع الفيديو الخاصة بها: “هل أنا قبيحة جدا لدرجة أنك لا تتحدث معي؟!” لتجيب بعدها بثواني معدودة: "لا أريد أن أتحدث"، كاشفة عن "بعد" ساحر بشكل كبير.

وبينما أعجب البعض بالتحول التجميلي للسيدة الأوكرانية يصر آخرون على أنه لم تكن نفس الشخص أو أن فاليريا قامت بتعديل وجهها "قبل" لتبدو أكثر مما كانت عليه في الواقع.

وكانت من أبرز تعليقات متابعي السيدة الأوكرانية على فيدوهاتها: “هذا هو السبب في أنني لا أثق في النساء!”، ""لا، لا أصدق ذلك"، “إنها نفس الشخص يمكنك معرفة الصف السفلي للأسنان، فتاة مكياج رائعة”.