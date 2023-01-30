مضاد لـ«كوفيد-19»| خبراء يبتكرون مقبض باب يحمي من كورونا

الإثنين 30/يناير/2023 - 07:15 ص

ابتكر خبراء شركة تابعة للجامعة الروسية للصداقة مقبض باب مزود بمصدر للأشعة فوق البنفسجية يطهر سطحه، وذلك وفقا للمكتب الإعلامي للمبادرة الوطنية للتكنولوجيا.

ويقول مصدر في التابع للمكتب: " لهذا المقبض المضاد لـ "كوفيد-19" تصميم فريد. فبداخله مصدر للأشعة فوق البنفسجية C التي تطهر سطح المقبض، ووفقا للمبتكرين، يقتل 96٪ من الفيروسات والبكتيريا خلال 2.5 -3 ثانية. يوضع هذا المصدر في أنبوب زجاجي مقسى، وتوضع أغطية معدنية في الأعلى والأسفل، حيث يوجد مستشعر الحركة والبطاريات ".

فيروس كورونا - صورة تعبيرية

وأشار المصدر، إلى أن هذا الابتكار قد يكون مفيدا للإستخدام في المؤسسات الحكومية مثل المستشفيات والمدارس والمطاعم، حيث أن مدة عمل المصباح 10 آلاف ساعة أي حوالي 400 يوم، ويمكن استبداله بسهولة.