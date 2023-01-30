الشعر المتجمد| تعرف على أغرب مسابقات الشتاء في كندا.. صور

الإثنين 30/يناير/2023 - 05:45 ص

أُقيمت مسابقات الشعر المجمد أو ما يُعرف بتجميد الشعر في كندا وتُعد هي الأغرب على الإطلاق وبخاصة في فصل الشتاء الذي يتميز بالبرد القارص.

وأصبحت هذه المسابقة معروفة وتحولت إلى منافسة سنوية يفوز بها من يستطيع تشكيل شعره المجمد بطريقة مثيرة للإعجاب، بدأت المنطقة تستقطب السكان للاستحمام في الينابيع وعند الخروج في الهواء الطلق شديد البرودة فيما يؤدي إلى تجمد الشعر المبلل، حيث

بدأت المسابقة الدولية لتجميد الشعر لأول مرة في فبراير 2011، وشارك بها مجموعة صغيرة من الناس حتى تطورت وتحولت إلى حدث كبير. وفي كل شتاء، يزور الناس من جميع أنحاء العالم الينابيع الساخنة على أمل المشاركة في المسابقة.

وتبلغ درجة حرارة الينابيع 40 درجة فوق الصفر، لكن درجة حرارة الجو تصل إلى – 4 درجة فهرنهايت أو أقل.

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